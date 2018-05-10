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от издателя  |  комментариев: 12


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культура ;
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Новости
10.05.2018 10:59 Мск (12:59 Екб)
политика | Крым
Глава "Корпорации развития Севастополя" вчиняет иск заместителю Овсянникова. Два своих иска губернатор уже проиграл
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Дмитрий Овсянников, Олег Николаев (2017) | Фото: пресс-служба Олега Николаева

В Севастополе продолжаются войны чиновников, захлестнувшие в последнее время медиа-пространство данного субъекта России. 10 мая глава "Корпорации развития Севастополя" Олег Николаев подает иск к заместителю губернатора города-героя Илье Пономареву и государственному автономному учреждению "Севастопольская телерадиокомпания" о защите деловой репутации. Об этом Накануне.RU сообщили в самой "Корпорации развития".
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Поводом для иска стало размещение материала на сайте "Икс ТВ", в котором Пономарев обвинил главу госкорпорации Николаева в провале работы по привлечению инвесторов. Вице-губернатор назвал "мыльными" инвесторами заявленное ранее "Корпорацией развития" количество резидентов - 24 - в индустриальном парке Севастополя, попутно обвинив Николаева в завышенной оплате труда и прочих грехах.

Сюжет об этом, напомним, был размещен 17 апреля, уже на следующий день пресс-служба "Корпорации развития" потребовала публичного опровержения слов вице-губернатора, а от телерадиокомпании - выпуска специального опровержения. По истечении почти месяца Олег Николаев решил обратиться в суд с требованием защиты деловой репутации. Иск об этом будет подан сегодня, 10 мая.

В последнее время в Севастополе обострилась "исковая" война чиновников и представителей других ветвей власти. Лишь за последние недели был отклонен иск губернатора Дмитрия Овсянникова к спикеру севастопольского Законодательного собрания Екатерине Алтабаевой за якобы "бездействие" по вопросу утверждения бюджета города в осеннюю сессию 2017 года. Позже подобный же иск с теми же требованиями к Алтабаевой был подан депутатом собрания, лидером севастопольских "единороссов" Борисом Колесниковым. Иски были отклонены – суд не нашел в действиях Алтабаевой каких-либо нарушений.

Илья Пономарев в качестве заместителя губернатора Севастополя получил в правительстве Дмитрия Овсянникова крайне широкий функционал, в официальном перечне его обязанностей множество пунктов - от кураторства стратегии развития города до вопросов налоговой, финансовой и экономической политики. Пономарев и Овсянников знакомы еще со времен работы в Удмуртской республике, где занимались бизнесом, затем трудились на различных должностях муниципальной и государственной службы.

Олег Николаев является известным в Краснодарском крае и Крыму бизнесменом, весной 2017 г. заявлял о своих амбициях на пост губернатора Севастополя, но позже отказался участвовать в выборах губернатора, получив при этом приглашение Овсянникова возглавить городскую "Корпорацию развития".

Олег Николаев(2017)|Фото: пресс-служба Олега Николаева

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10.05.2018 10:59 Мск | Денис Лузин
12:59 Екб


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Глава "Корпорации развития Севастополя" вчиняет иск заместителю Овсянникова. Два своих иска губернатор уже проиграл
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