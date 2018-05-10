В Ульяновске возбуждено уголовное дело после падения наледи на девочку в детском саду

В Ульяновске возбудили уголовное дело после падения наледи на воспитанницу детского сада, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ленинского района города.

Инцидент произошел 5 апреля в детском саду № 141 "Искорка". Установлено, что руководство дошкольного учреждения не приняло мер по недопущению нахождения малолетних в опасной для них зоне, где периодически наблюдался сход снега с кровли здания.

"В результате очередной сход с крыши дома снежно-ледяной массы повлек причинение одной из воспитанниц детского сада открытой черепно-мозговой травмы и перелома основания черепа", - говорится в сообщении. Девочка была госпитализирована.

На сегодняшний день по материалам прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".