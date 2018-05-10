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от издателя  |  комментариев: 12


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культура ;
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10.05.2018 10:21 Мск (12:21 Екб)
происшествия | Приволжский ФО
В Ульяновске возбуждено уголовное дело после падения наледи на девочку в детском саду
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сосульки, наледь (2016) | Фото: b-port.com

В Ульяновске возбудили уголовное дело после падения наледи на воспитанницу детского сада, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ленинского района города.

Инцидент произошел 5 апреля в детском саду № 141 "Искорка". Установлено, что руководство дошкольного учреждения не приняло мер по недопущению нахождения малолетних в опасной для них зоне, где периодически наблюдался сход снега с кровли здания.

"В результате очередной сход с крыши дома снежно-ледяной массы повлек причинение одной из воспитанниц детского сада открытой черепно-мозговой травмы и перелома основания черепа", - говорится в сообщении. Девочка была госпитализирована.

На сегодняшний день по материалам прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

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10.05.2018 10:21 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:21 Екб


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В Ульяновске возбуждено уголовное дело после падения наледи на девочку в детском саду
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