На Ямале обнаружен посёлок-призрак

Вскоре с карты Ямало-Ненецкого автономного округа исчезнет один населенный пункт. Поселок-призрак, фигурирующий в ряде документов, ликвидируют депутаты заксобрания ЯНАО, передает корреспондент Накануне.RU.

Если верить документам, поселок Полярный Урал подчиняется администрации Лабытнанги. В территориальный раздел общероссийского классификатора административно-территориального деления (ОКАТО) он был включен в 1968 г. Данные о поселке также содержатся в госкаталоге географических названий. Вместе с тем Верхневолжское окружное управления геодезии и картографии относит Полярный Урал к территории Республики Коми, но в самой республике никаких доказательств существования поселка нет. Когда власти Ямала задались задачей найти Полярный Урал, оказалось, что в действительности его не существует и в автономии.

Искали поселок члены рабочей группы заксобрания ЯНАО по переименованию географических объектов, депутаты выехали на место. Полярный Урал оказался железнодорожной станцией (122-й км) участка Северной железной дороги. На станции расположены несколько хозяйственных построек, но большинство из них заброшены. Жилым является только один полуразрушенный дом, в котором проживает семья из двух человек – работников железнодорожной станции.

"Какими-либо правоустанавливающими документами в отношении данного жилья эти люди не обладают, также оно не состоит на обслуживании в жилищно-коммунальных организациях. По данным управления Министерства внутренних дел России по автономному округу в поселке Полярный Урал отсутствуют лица, зарегистрированные по месту жительства", - рассказали в заксобрании.

Учитывая это, депутаты решили упразднить Полярный Урал. Вопрос будет рассмотрен на заседании заксобрания в мае.