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общество  |  комментариев: 5
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;  | комментариев: 3
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Новости
10.05.2018 10:04 Мск (12:04 Екб)
общество | В России
Telegram запустит сервис по хранению персональных данных пользователей
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Телеграм, Telegram (2018) | Фото: Накануне.RU

Мессенджер Telegram ​создал сервис для собственной блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Об этом газете "Ведомости" рассказали два близких к мессенджеру источника.

​Telegram Passport, как уточнили собеседники газеты, позволит пользователям ​Telegram хранить свои персональные данные непосредственно в мессенджере.  

По данным "Ведомостей", с помощью сервиса пользователи будут загружать необходимые данные (паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а также фотографии), которые позволят проходить мгновенную идентификацию при использовании услуг партнеров как внутри Telegram, так и на основных сайтах сервисов. При этом сам мессенджер не будет иметь доступа к загруженным личным данным пользователя, который зашифрует их своим паролем двухфакторной аутентификации. Сервисы-партнеры, получив и расшифровав исходные данные, будут верифицировать их в соответствии со своими стандартами. Предполагается, что Telegram Passport позволит уйти от анонимности криптовалютных платежей.

В настоящий момент, как рассказали источники издания, представители мессенджера тестируют Telegram Passport в закрытом режиме. Новый сервис может заработать уже к началу лета, к моменту запуска с его помощью можно будет воспользоваться услугами нескольких партнеров.

По данным газеты, доступ к технологии уже получила платежная система Qiwi. Знакомый с менеджерами Qiwi человек сообщил "Ведомостям", что компания изучает возможность совместного с Telegram запуска.

О желании Павла Дурова запустить собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года.

В марте сообщалось, что Telegram Open Network в рамках закрытых раундов ICO отказывает в участии инвесторам, попавшим под международные санкции.

3 мая газета The Wall Street Journal узнала о решении Telegram Group Inc. отказаться от публичного ICO своей криптовалюты. Такое решение знакомый с ситуацией собеседник издания объяснил тем, что компания уже получила $1,7 млрд примерно от 200 частных инвесторов. Этого, по его словам, оказалось достаточно, чтобы не устраивать открытого размещения токенов.

Другие новости по темам: Telegram, персональные данные, ICO
10.05.2018 10:04 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:04 Екб


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Telegram запустит сервис по хранению персональных данных пользователей
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