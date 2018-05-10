Telegram запустит сервис по хранению персональных данных пользователей

Мессенджер Telegram ​создал сервис для собственной блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Об этом газете "Ведомости" рассказали два близких к мессенджеру источника.

​Telegram Passport, как уточнили собеседники газеты, позволит пользователям ​Telegram хранить свои персональные данные непосредственно в мессенджере.

По данным "Ведомостей", с помощью сервиса пользователи будут загружать необходимые данные (паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а также фотографии), которые позволят проходить мгновенную идентификацию при использовании услуг партнеров как внутри Telegram, так и на основных сайтах сервисов. При этом сам мессенджер не будет иметь доступа к загруженным личным данным пользователя, который зашифрует их своим паролем двухфакторной аутентификации. Сервисы-партнеры, получив и расшифровав исходные данные, будут верифицировать их в соответствии со своими стандартами. Предполагается, что Telegram Passport позволит уйти от анонимности криптовалютных платежей.

В настоящий момент, как рассказали источники издания, представители мессенджера тестируют Telegram Passport в закрытом режиме. Новый сервис может заработать уже к началу лета, к моменту запуска с его помощью можно будет воспользоваться услугами нескольких партнеров.

По данным газеты, доступ к технологии уже получила платежная система Qiwi. Знакомый с менеджерами Qiwi человек сообщил "Ведомостям", что компания изучает возможность совместного с Telegram запуска.

О желании Павла Дурова запустить собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года.

В марте сообщалось, что Telegram Open Network в рамках закрытых раундов ICO отказывает в участии инвесторам, попавшим под международные санкции.

3 мая газета The Wall Street Journal узнала о решении Telegram Group Inc. отказаться от публичного ICO своей криптовалюты. Такое решение знакомый с ситуацией собеседник издания объяснил тем, что компания уже получила $1,7 млрд примерно от 200 частных инвесторов. Этого, по его словам, оказалось достаточно, чтобы не устраивать открытого размещения токенов.