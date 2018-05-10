В Кургане задержали рецидивистов, которые избили таксиста и забрали у него сотовый телефон

В Кургане двое мужчин напали на таксиста, избили его и забрали сотовый телефон.

Инцидент произошел вечером 7 мая в Кургане по улице Коли Мяготина, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Злоумышленники скрылись, однако по приметам, которые рассказал таксист, подозреваемые в совершении разбоя были задержаны на следующий день. Телефон они успели продать.

"Ими оказались два ранее судимых жителя Кургана 33 и 36 лет, один из которых находился в федеральном розыске. Сейчас их заключили под стражу", - добавили в полиции.