После показа концерта ко Дню Победы украинские нацисты намерены нанести "точечный удар"

Украинский телеканал "Интер" все-таки показал концерт ко Дню Победы, вызвавший протест в неонацистской среде. После этого "Нацкорпус" (запрещенная в России организация) планирует "наведаться в гости" к совладельцу телеканала, заместителю председателя фракции "Оппозиционный блок" олигарху Сергею Левочкину. Об этом заявил пресс-секретарь Нацкорпуса Александр Алферов.

"Завтра мы призываем ко всеобщей мобилизации, чтобы сделать точечный удар по заказчику этой оперетты - олигарху Сергею Левочкину", - сказал Алферов.

"Удар" планируется нанести днем 10 мая.

Накануне вечером, когда началась трансляция концерта, нацисты подожгли несколько фаеров и бросили на ступеньки здания телеканала "коктейль Молотова". Полицейские, которых приехало три автобуса, сразу кинулись тушить огонь, а нацисты, которых было около 30 человек, - разбегаться.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, утром 9 мая нацисты начали пикетировать здание телеканала с целью не допустить показа концерта ко Дню Победы.