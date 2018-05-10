В Перми 9 мая запретили Знамя Победы

Во время празднования Дня Победы в Перми собравшимся на шествие Бессмертного полка запретили развернуть Знамя Победы и другую советскую символику, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Перми во время шествия Бессмертного полка была установка на запрет советских знамен, в том числе и Знамени Победы. Если кто-то проходил с ним через рамки, полиция останавливала. Тех, кто проносил Знамя Победы с собой и раскрывал его уже во время шествия, уводила полиция, таких случаев было несколько. В разговоре с полицией и волонтерами удалось выяснить, что запрет исходит от мэрии, которая была организатором Бессмертного полка. При этом на сайте движения говорится, что устроитель – межрегиональное историко-патриотическое движение с таким же названием", - рассказал Накануне.RU координатор регионального отделения "Сути времени" Павел Гурьянов.

Он отметил, что случившееся выстраивается в цепочку вместе с произошедшими ранее событиями.

"В такой подаче Бессмертный полк превращается в траурное и подавленное шествие скорби, а не праздник Победы. Можно выстроить линию событий. Во-первых, запрет портрета Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина среди других выдающихся деятелей истории, изображения которых были на Дягилевской гимназии. Во-вторых, появление комиссии по переименованию улиц, на заседаниях которой выдающиеся государственные деятели СССР приравниваются к террористам. В-третьих, ликвидация Знамени Победы 9 мая", - сказал Гурьянов.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU к моменту публикации новости не смогли прокомментировать случившееся, пообещав высказаться позднее.