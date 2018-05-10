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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;  | комментариев: 3
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Бастрыкин потребовал выяснить причины стрельбы в новосибирском колледже
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александр бастрыкин председатель скр (2013) | Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СКР ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти 17-летнего студента и ранении еще одного учащегося Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина.
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Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, утром 10 мая студент пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и произвел выстрел в сокурсника, после чего покончил с собой. Потерпевший находится в медицинском учреждении с огнестрельным ранением руки под наблюдением врачей.

Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". Сейчас следователи пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинские, медико-криминалистическая, баллистическая и другие.

Как отметил Александр Бастрыкин, необходимо дать принципиальную оценку произошедшему и установить все обстоятельства, которые способствовали совершению данного преступления.

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10.05.2018 09:47 Мск | Новосибирск | информационная служба Накануне.RU
11:47 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.05.2018 08:46 Мск
Стрельба в новосибирском колледже: студент ранил однокурсника и покончил с собой








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Бастрыкин потребовал выяснить причины стрельбы в новосибирском колледже
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