Бастрыкин потребовал выяснить причины стрельбы в новосибирском колледже

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СКР ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти 17-летнего студента и ранении еще одного учащегося Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, утром 10 мая студент пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и произвел выстрел в сокурсника, после чего покончил с собой. Потерпевший находится в медицинском учреждении с огнестрельным ранением руки под наблюдением врачей.

Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". Сейчас следователи пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинские, медико-криминалистическая, баллистическая и другие.

Как отметил Александр Бастрыкин, необходимо дать принципиальную оценку произошедшему и установить все обстоятельства, которые способствовали совершению данного преступления.