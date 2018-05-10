Ледовая переправа "Салехард – Лабытнанги" прекращает работу 12 мая

Ледовая переправа через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги прекратит работу в ночь с 11 на 12 мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

По словам исполняющего обязанности начальника салехардского дорожного участка АО "Ямалавтодор" Павла Минеева, решение связано с невозможностью дальнейшего содержания переправы в нормативном состоянии. Сегодня ледовая переправа открыта для движения полноприводного грузового транспорта массой от 10 до 20 тонн. Выезд на лед всего остального транспорта запрещен.

С сегодняшнего дня для перевозки пассажиров на маршрут вышли два вездехода на воздушной подушке. Стоимость билета составляет 120 руб., провоз груза – 60 руб. "Подушки" курсируют каждые 15 минут с 7.00 до 23.00.

С началом ледохода и до запуска паромного сообщения возобновятся перевозки вертолетами на маршруте "Салехард – Лабытнанги". Установленный тариф на данном направлении составляет 1 050 руб.

Отметим, сегодня кромка льда на реке Обь находится в районе села Назино Томской области. В районе города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа наблюдается шугоход в разводьях. Зафиксированы подвижки льда на протяженности реки от границы ХМАО с Томской областью до села Былино.