Цивилев заявил об участии в выборах главы Кемеровской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев будет участвовать в выборах главы региона от партии "Единая Россия".

Об этом, как передает РИА Новости, Цивилев заявил в Новокузнецке на встрече с представителями первичных организаций партии "Единая Россия" со всех городских округов и районов Кузбасса.

Единый день предварительного голосования за кандидатов для участия в осенней избирательной кампании пройдет 3июня. Сами выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября.

Цивилев возглавил Кемеровскую область после добровольной отставки Амана Тулеева, возглавлявшего регион более 20 лет. Смена руководства области произошла после того, как в Кемерово произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня", унесший жизни 60 человек.

1 апреля Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности главы губернатора.

Тулеев в конце апреля опровергал слухи о том, что Цивилев пришел во власть по его приглашению. "Я ответственно заявляю, что никаких личных отношений с Цивилевым у меня нет, я его просто не знаю, он назначен "сверху", - заявлял Тулеев.