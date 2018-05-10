Прокурор Челябинской области заработал в прошлом году 3,1 млн рублей

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев в прошлом году заработал 3,1 млн рублей. Сведения о доходах и имуществе сотрудников надзорного ведомства опубликованы на сайте областной прокуратуры, передает корреспондент Накануне.RU

Как и годом ранее, Александру Кондратьеву принадлежат земельный участок 1,2 тыс. кв.м. и гараж, а в пользовании у прокурора квартира и жилой дом. Также в собственности у прокурора автомобиль Тойота Хайлэндер, 2012 года и снегоболотоход GEMOTO TRACKER 800.

Супруга прокурора заработала в 2017 году 229 тыс. рублей. В ее собственности находится только автомобиль Сузуки Гранд Витара 2011 года.