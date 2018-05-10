В Миасском машиностроительном колледже не соблюдали закон о противодействии экстремизму

Система контент-фильтрации доступа к интернет-материалам, установленная в компьютерном классе Машиностроительного колледжа в Миассе, не обеспечивала должную степень защиты от доступа на сайты, содержащие запрещенную к распространению информацию - данный факт удалось выявить прокуратуре.

В частности, не был заблокирован доступ к аудиозаписи и видеозаписи, включенным в Федеральный список экстремистских материалов решением Бежицкого районного суда Брянска от 20 февраля 2015 года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Руководитель центра информатизации колледжа признан виновным, ему назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.