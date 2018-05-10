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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
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от издателя  |  комментариев: 12


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;  | комментариев: 3
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Срок приема документов на праймериз "ЕР" в гордуму Екатеринбурга продлен на неделю
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партийный билет Единой России, Единая Россия (2017) | Фото: permkrai.er.ru

Срок выдвижения участников праймериз "Единой России" для последующего участия в выборах в гордуму Екатеринбурга продлен с 8 мая до 15 мая включительно.
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Такое решение принято свердловским региональным оргкомитетом партии "Единая Россия" по проведению предварительного голосования.

Как сообщили Накануне.RU в исполкоме свердловского отделения "ЕР", дополнительная неделя понадобилась, поскольку еще не все участники прошли процедуру регистрации.

По состоянию на 8 мая зарегистрировано 142 человека по восьми территориальным группам (Верх-Исетские №№1, 2, 3; Железнодорожные №№ 4, 5; Кировские №№ 6, 7, 8; Ленинские №№ 9, 10; Октябрьские №№ 11, 12; Орждоникидзевские №№ 13, 14, 15; Чкаловские №№ 16, 17, 18). На стадии рассмотрения юристами находятся документы еще около 40 потенциальных участников.

Отметим, что за все время с начала подачи документов (2 апреля) в регистрации не было отказано ни одному из желающих. При этом право на участие в предварительном голосовании имеют граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы, являющиеся членами или сторонниками "ЕР", а также беспартийные. Ограничения есть лишь для тех, кто имеет судимость, был подвергнут административному наказанию за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 КоАП.

Напомним, что единый день для предварительного голосования для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатов в депутаты на выборах в Екатеринбургскую городскую думу остается прежним: 3 июня.

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10.05.2018 09:45 Мск | Андрей Яловец
11:45 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.04.2018 15:30 Мск
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Ранее 23.04.2018 16:09 Мск
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Срок приема документов на праймериз "ЕР" в гордуму Екатеринбурга продлен на неделю
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