Срок приема документов на праймериз "ЕР" в гордуму Екатеринбурга продлен на неделю

Срок выдвижения участников праймериз "Единой России" для последующего участия в выборах в гордуму Екатеринбурга продлен с 8 мая до 15 мая включительно.

Такое решение принято свердловским региональным оргкомитетом партии "Единая Россия" по проведению предварительного голосования.

Как сообщили Накануне.RU в исполкоме свердловского отделения "ЕР", дополнительная неделя понадобилась, поскольку еще не все участники прошли процедуру регистрации.

По состоянию на 8 мая зарегистрировано 142 человека по восьми территориальным группам (Верх-Исетские №№1, 2, 3; Железнодорожные №№ 4, 5; Кировские №№ 6, 7, 8; Ленинские №№ 9, 10; Октябрьские №№ 11, 12; Орждоникидзевские №№ 13, 14, 15; Чкаловские №№ 16, 17, 18). На стадии рассмотрения юристами находятся документы еще около 40 потенциальных участников.

Отметим, что за все время с начала подачи документов (2 апреля) в регистрации не было отказано ни одному из желающих. При этом право на участие в предварительном голосовании имеют граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы, являющиеся членами или сторонниками "ЕР", а также беспартийные. Ограничения есть лишь для тех, кто имеет судимость, был подвергнут административному наказанию за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 КоАП.

Напомним, что единый день для предварительного голосования для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатов в депутаты на выборах в Екатеринбургскую городскую думу остается прежним: 3 июня.