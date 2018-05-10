25 лет колонии на троих. "Черные лесорубы" причинили ущерб лесничествам на Среднем Урале в 25 млн

На Среднем Урале к лишению свободы приговорены трое местных жителей за незаконную рубку леса. "Черные лесорубы" причинили лесничествам ущерб в размере более 25 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Краснотурьинский городской суд вынес приговор по уголовному делу. Обвиняемые признаны виновными в совершении преступления по двум статьям: незаконная рубка лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

С 2015 по 2016 гг. на территории Карпинского, Серовского и Новолялинского лесничеств подсудимые незаконно вырубали лесные насаждения и вывозили древесину на лесопилки частных предпринимателей.

Кроме того, все трое осуждены за то, что в 2016 г. похитили полиэтиленовую трубу, предназначенную для строительства водовода, причинив ущерб ООО "Горные технологии" на сумму более 1,5 млн руб.

В совокупности троим мужчинам дали 25 лет колонии. Одному из виновных назначили 13 лет лишения свободы строго режима. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с подсудимых ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.