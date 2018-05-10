В Челябинске мужчине, проломившему череп 5-месячной внучке своей сожительницы, грозит до 10 лет тюрьмы

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, который проломил голову 5-месячной внучке своей сожительницы.

Инцидент произошел в начале марта этого года - злоумышленник, находясь в пьяном виде, нанес 5-месячной девочке не менее одного удара кулаком по голове, в результате его действий ребенку причинен тяжкий вред здоровью, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

"В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал частично, выдвинув версию о том, что причинил тяжкий вред по неосторожности. Однако данная версия опровергнута собранными по делу доказательствами. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.