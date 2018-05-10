На Южном Урале полиция вернет родственникам ветерана похищенный орден Красной Звезды

В Златоусте сотрудники транспортной полиции установили владельца ордена Красной Звезды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В марте в Златоусте был задержан местный жителей, который сбыл государственную награду времен Великой Отечественной войны. Мужчина был задержан транспортными полицейскими, а орден изъят и направлен на геральдическую экспертизу, которая подтвердила его подлинность.

В ходе обысков по месту жительства у задержанного обнаружили еще 18 военных наград.

Сотрудники полиции установили принадлежность ордена Красной Звезды. Государственная награда была вручена 26 декабря 1944 года старшине Сухину Ивану Ермолаевичу, прошедшему боевой путь в составе 29 гвардейской стрелковой дивизии Краснознаменного полка от обороны Москвы до освобождения Прибалтики.

"Сотрудниками полиции были установлены родственники Ивана Ермолаевича – сын и внук, которые в настоящее время проживают в городе Челябинске. Сын героя Анатолий Иванович Сухин сообщил транспортным полицейским, что занимается восстановлением памяти о военных подвигах своего отца, и что обнаруженная награда была утрачена в 1970 году после смерти ее владельца. Военная награда, по словам близких и родных героя, является символом памяти об отце и деде, прошедшем Великую Отечественную войну, и очень им дорога.", - рассказали в пресс-службе.

В ближайшее время орден вернут родным ветерана.