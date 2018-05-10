В Красноярске школьница пострадала во время прохождения квеста "Морг"

Следственный комитет начал проверку по факту травмирования ребенка при прохождении квеста в Красноярске.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Красноярскому краю, 14-летняя школьница вместе с друзьями участвовала в развлекательной игре "Морг", которая проводилась в помещении по адресу проспект имени газеты "Красноярский рабочий", 27. Во время прохождения квеста, находясь в темном помещении, девушка споткнулась и ударилась головой о металлическую дверь, после чего была госпитализирована с диагнозом "сотрясение головного мозга".

После выписки из больницы ей назначена экспертиза для определения тяжести вреда здоровью. В настоящее время опрашивается организатор квеста, его участники, а также сама потерпевшая.

Как отметили в следствии, по результатам проверки будет обязательно принято процессуальное решение.