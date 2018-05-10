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от издателя  |  комментариев: 12


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;  | комментариев: 3
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Новости
10.05.2018 09:03 Мск (11:03 Екб)
общество | Пермский край
В Прикамье состоялась встреча ветеранов войн с молодежью
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(2018) | Фото: permkrai.ru

В рамках празднования 73-й годовщины Победы состоялась первая "Встреча поколений" в Прикамье. Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники локальных боевых действий, представители региональных общественных организаций и студенчества обсудили влияние Великой Отечественной войны на историю России и мира, вопросы защиты Отечества сейчас и в будущем. Участие в мероприятии принял губернатор Пермского края Максим Решетников.

Напомним, с инициативой о проведении "Встречи поколений" выступила председатель Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко. Губернатор эту идею поддержал.

(2018)|Фото: permkrai.ru

"Понимание ценности победы в Великой Отечественной войне, которое передается из поколения в поколение, помогает нам воспитывать патриотов в наших детях, воспитывать достойных граждан, - обозначил губернатор. – Этот пример и понимание того, что люди сделали во время войны и после нее, позволили сохранить страну. Нам и сегодня важно ощущать мощный фундамент под ногами, важно ощущать единство всего народа – во многом это знание своей истории, передача опыта предыдущих поколений".

Надежда Максютенко рассказала об участии жителей Пермского края во Второй мировой войне. Более 500 тысяч ушли на войну, порядка 300 тысяч смогли вернуться, 200 тысяч числятся пропавшими без вести и погибшими. Вклад в победу также внесли более 100 тысяч тружеников тыла.

Своими воспоминаниями о военных днях поделились участник Великой Отечественной войны Павел Паршин, заместитель председателя Правления Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Николай Никитин, председатель ПКО "Союз десантников России" Андрей Поздеев. А суворовец ФГКОУ "Пермского суворовского военного училища Министерства обороны РФ" Михаил Лазуткин рассказал о четырех поколениях своей семьи, которые стояли и стоят на страже Отечества.

(2018)|Фото: permkrai.ru

Представитель "Поискового движения России" в Пермском крае Антон Усманов рассказал о деятельности поисковых отрядов. Участники общественного движения до сих пор находят останки солдат в разных регионах России. По словам Антона Усманова, в каждой поисковой экспедиции отряды находят до 100 погибших воинов.

Сотрудник Штаба студенческих отрядов ФГБОУ ВО Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова, координатор Молодёжной патриотической акции "Десант Прикамья" Ирина Артюхина отметила, что важной задачей студотрядов является патриотическое воспитание молодежи. В Пермском крае работу ведут 80 студенческих отрядов, каждый год порядка 3 тысяч студентов принимают участие в мероприятиях этих общественных организаций. "Мы проводим большое количество добровольческих мероприятий. В этом году мы запускаем "Территорию добрых дел", проект позволит привлечь молодежь к организации крупных спортивных, исторических мероприятий края", — рассказала Ирина Артюхина.

В неформальной обстановке участники встречи обменялись мнениями о воинской службе, гражданском долге, патриотическом воспитании. Планируется, что подобные встречи станут традиционными.

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10.05.2018 09:03 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
11:03 Екб


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В Прикамье состоялась встреча ветеранов войн с молодежью
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