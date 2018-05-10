Администрация Советского банкротит районный фонд "Жилище"

Администрация городского поселения Советский в ХМАО обратилась с иском о банкротстве районного фонда "Жилище". В перечень требований кредиторов чиновники просят включить 1,1 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на материалы суда.

Исковое заявление в суд поступило сегодня, дата первого слушания не назначена.

Добавим, что арбитраж рассматривает иск о банкротстве "Жилища", поданный в 2017 г. "Строительно-торговой компанией". В дело вступили другие кредиторы: "Севергазстрой" и "Пионер".

Как сообщало Накануне.RU, следователи обвинили бывшего главу Советского района Сергея Удинцева в хищении бюджетных средств через фонд "Жилище", учредителем которого является районная администрация. По версии следствия, он пересилил на счета фонда 21 млн руб., затем потребовал от исполнительного директора фонда направить эти деньги на счет коммерческой компании.