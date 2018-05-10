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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
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от издателя  |  комментариев: 12


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;  | комментариев: 3
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Администрация Советского банкротит районный фонд "Жилище"
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Администрация городского поселения Советский в ХМАО обратилась с иском о банкротстве районного фонда "Жилище". В перечень требований кредиторов чиновники просят включить 1,1 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на материалы суда.

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Исковое заявление в суд поступило сегодня, дата первого слушания не назначена.

Добавим, что арбитраж рассматривает иск о банкротстве "Жилища", поданный в 2017 г. "Строительно-торговой компанией". В дело вступили другие кредиторы: "Севергазстрой" и "Пионер".

Как сообщало Накануне.RU, следователи обвинили бывшего главу Советского района Сергея Удинцева в хищении бюджетных средств через фонд "Жилище", учредителем которого является районная администрация. По версии следствия, он пересилил на счета фонда 21 млн руб., затем потребовал от исполнительного директора фонда направить эти деньги на счет коммерческой компании.

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10.05.2018 08:50 Мск | Советский р-н | информационная служба Накануне.RU
10:50 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.03.2017 10:05 Мск
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Администрация Советского банкротит районный фонд "Жилище"
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