В городах, принимающих ЧМ-2018, запретят жарить шашлыки

Правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуациях ввела особый противопожарный режим в период проведения чемпионата мира - 2018 по футболу, сообщают "Известия".

На территории городских округов, которые будут принимать матчи, планируется запретить разводить костры на землях всех категорий, а также выжигать сухую траву. Если же лесопожарная обстановка осложнится, гражданам может быть запрещено посещение лесов, следует из документа.

Конкретные меры определяют муниципальные власти. Большинство не разрешает в том числе и пикники с жаркой шашлыков на мангалах.

Как сообщалось ранее, практически во всех российских городах, принимающих матчи ЧМ по футболу-2018, планируются ограничения продаж алкоголя в дни проведения игр и подготовки к ним. Запреты касаются стеклянной тары и ограничиваются радиусами, очерченными вокруг стадионов и фан-зон. Исключение будет сделано для пива - его будут продавать даже на стадионе.