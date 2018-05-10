Стрельба в новосибирском колледже: студент ранил однокурсника и покончил с собой

В Новосибирской области учащийся колледжа ранил сокурсника и покончил с собой.

Инцидент произошел в Барабинске, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство совершенное общеопасным способом".

По данным следствия, 10 мая утром 17-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина пришел на занятия, в коридоре собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в класс и выстрелил в сокурсника, после чего совершил суицид.

"Потерпевший сокурсник находится в медицинском учреждении с огнестрельным ранением руки под наблюдением врачей", - уточнили в СК.

На место происшествия выехал руководитель следственного управления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз: в том числе медицинские, медико-криминалистическая, баллистическая и другие.

Напомним, в этом году по российским городам прошли вооруженные атаки: сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. В апреле в Башкирии ученик с ножом напал на школу. После этих инцидентов председатель комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина предложила усилить охрану в школах Росгвардией.