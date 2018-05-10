На Среднем Урале школьника покалечило листом железа, упавшим с крыши многоэтажки

На Среднем Урале прокуратура выясняет обстоятельства травмирования ребенка. На него упал металл с крыши.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, инцидент случился утром 9 мая в Каменске-Уральском: 12-летний ученик пятого класса возвращался домой, и когда проходил мимо дома №32 по улице Октябрьская, на него упал лист железа с крыши многоквартирного жилого дома. По предварительной информации, ребенок был госпитализирован в городскую больницу с рваными ранами щеки и подозрением на сотрясение головного мозга. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, тем не менее, он продолжает оставаться в больнице.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Установлено, что указанный жилой дом эксплуатируется ООО "УК "Дирекция единого заказчика". Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит, когда в последний раз проводился ремонт и осмотр кровли многоквартирного дома, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию дома и поддержание его технических элементов и конструкций в безопасном для граждан состоянии. Будут запрошены медицинские документы о полученной травме", - сообщили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе дана уголовно-правовая оценка.