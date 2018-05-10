9 мая в Свердловской области загорелся газопровод

Вечером 9 мая в Свердловской области произошел порыв с возгоранием магистрального газопровода "Игрим – Серов – Нижний Тагил" (ДЗО ПАО "Газпром" – ООО "Газпром трансгаз Югорск") диаметром 1200 мм. Как сообщили в ФГАУ "Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России", ЧС зарегистрирована на 564 км газопровода, перед компрессорной станцией "Нижняя Тура".

Происшествие случилось в 21.53. За полчаса специалисты ликвидировали возгорание. Авария на режим поставки газа потребителям не повлияла. В результате ЧС никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы.