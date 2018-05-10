Полицейские Кургана ищут водителя, который сбил мужчину на пешеходном переходе

Полицейские Кургана разыскивают неустановленного водителя, который сбил мужчину на пешеходном переходе.

Авария произошла 9 мая в 23.10 возле дома №8 во 2 микрорайоне Заозерного, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Водитель на неизвестном автомобиле допустил наезд на 38-летнего мужчину-пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Полицейские просят очевидцев аварии обратиться в ГИБДД по телефонам: 77-51-76, 26-64-90.