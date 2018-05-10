Потеплеет, но после заморозков. В Екатеринбурге ожидается до +21

В Екатеринбурге, наконец, по-весеннему потеплеет. Уже в это воскресенье,13 мая, ожидается +14 градусов по Цельсию, а во вторник и вовсе +21 градус, сообщили Накануне.RU в Гидрометцентре России.

Но ближайшие дни, по данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Свердловской области опять ожидается заморозки. "Ночью и утром 10-11 мая ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов", - сказали в ведомстве.

На этой неделе температура воздуха днём составит от +9 до +14 градусов по Цельсию, но при этом будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь.