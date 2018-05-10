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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 8


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
10.05.2018 08:14 Мск (10:14 Екб)
политика | Тюменская область
На праймериз "Единой России" в гордуму Тюмени пришли студенты
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Тюменский индустриальный университет (2017) | Фото: tyuiu.ru

За последнюю неделю регистрации участников предварительного голосования "Единой России" для выдвижения кандидатов на выборы депутатов думы Тюмени партия получила десятки заявлений от студентов городских вузов. Юный возраст и отсутствие высшего образования не являются ограничением для участия в праймериз, поэтому оргкомитет зарегистрировал студентов, передает корреспондент Накануне.RU.

Большинство заявлений подали студенты Тюменского индустриального университета и Тюменского государственного университета. В гордуму хотят попасть будущие историки, физики, архивоведы, юристы, педагоги, экономисты. Подавляющее большинство студентов - беспартийные, в рядах сторонников "Единой России" они также не состоят.

Однако есть среди новых участников праймериз и более взрослые кандидаты. За место в гордуме поборется директор филиала строительной компании "Мостострой-11", компания, напомним, достраивала мост через Надым на Ямале. Кандидатом в округе № 11 стал "Мостоотряда-36" Андрей Лазарев. В праймериз примет участие депутат думы Червишевского муниципального образования Дмитрий Григорьев. Он выдвинул свою кандидатуру по одномандатному округу №2. Также на выборы от "Единой России" хочет пойти тюменский телеведущий Роман Явныч.

Другие новости по темам: предварительное голосование, Единая Россия, выборы депутатов думы Тюмени
10.05.2018 08:14 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
10:14 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.05.2018 11:05 Мск
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На праймериз "Единой России" в гордуму Тюмени пришли студенты
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