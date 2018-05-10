На праймериз "Единой России" в гордуму Тюмени пришли студенты

За последнюю неделю регистрации участников предварительного голосования "Единой России" для выдвижения кандидатов на выборы депутатов думы Тюмени партия получила десятки заявлений от студентов городских вузов. Юный возраст и отсутствие высшего образования не являются ограничением для участия в праймериз, поэтому оргкомитет зарегистрировал студентов, передает корреспондент Накануне.RU.

Большинство заявлений подали студенты Тюменского индустриального университета и Тюменского государственного университета. В гордуму хотят попасть будущие историки, физики, архивоведы, юристы, педагоги, экономисты. Подавляющее большинство студентов - беспартийные, в рядах сторонников "Единой России" они также не состоят.

Однако есть среди новых участников праймериз и более взрослые кандидаты. За место в гордуме поборется директор филиала строительной компании "Мостострой-11", компания, напомним, достраивала мост через Надым на Ямале. Кандидатом в округе № 11 стал "Мостоотряда-36" Андрей Лазарев. В праймериз примет участие депутат думы Червишевского муниципального образования Дмитрий Григорьев. Он выдвинул свою кандидатуру по одномандатному округу №2. Также на выборы от "Единой России" хочет пойти тюменский телеведущий Роман Явныч.