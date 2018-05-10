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"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
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В Якутии министра связи отстранили от исполнения обязанностей на время следствия
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Министр связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) Александр Борисов (2018) | Фото: sakha.gov.ru

Глава Якутии Егор Борисов отстранил от исполнения обязанностей министра связи и информационных технологий республики Александра Борисова до окончания следственных мероприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Якутии.
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Уточняется, что документ был подписан 10 мая по представлению прокуратуры после проверки министра на предмет соблюдения им антикоррупционного законодательства.

В прокуратуре Накануне.RU сообщили, что, согласно материалам, поступившим из ФСБ, глава Минсвязи, пользуясь служебным положением, трудоустроил своего сына на руководящую должность в одно из подведомственных министерству предприятий - "Технический центр телевидения и радиовещания", не уведомив об этом руководителя центра.

Министр связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) Александр Борисов(2018)|Фото: sakha.gov.ru

"Более того, установлен факт, когда в период замещения им самим должности генерального директора указанного государственного унитарного предприятия, он фиктивно трудоустроил в ТЦТР двух граждан, с которыми поддерживал дружеские отношения. Указанные лица имели неполное среднее образование и как установлено прокурорской проверкой, фактически работу в предприятии не осуществляли. При этом, сын министра связи и информационных технологий республики, действуя в интересах отца, в период замещения должности заместителя и первого заместителя генерального директора ТЦТР подписывал табеля учета рабочего времени в отношении указанных лиц", - заявили в прокуратуре.

Прокуратура внесла в адрес главы республики представление, которое находится на рассмотрении и контроле.

Сотрудниками УФСБ материалы направлены в следственный орган для проведения процессуальной проверки.

Напомним, в начале апреля глава Якутии ушел в отпуск на фоне слухов о возможной отставке.

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10.05.2018 08:17 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:17 Екб


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В Якутии министра связи отстранили от исполнения обязанностей на время следствия
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