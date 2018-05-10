На Южном Урале должник по алиментам получил пятую судимость и отправился в тюрьму

36-летний житель Аргаяшского района отправится в колонию общего режима на 8 месяцев - такое решение принял суд.

Мужчину признали виновным в неуплате алиментов на содержание своего сына - ребенку он должен 695 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Исполнительное производство в отношении должника ведется еще с января 2013 года - тогда мужчина вернулся из колонии, отсидев за грабеж.

После этого гражданин четырежды привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов. После первых двух уголовных дел, по результатам рассмотрения которых он приговаривался к исправительным работам, мужчина в связи с декриминализацией Уголовного кодекса Российской Федерации был привлечен к административной ответственности, и вновь ему были назначены работы, на этот раз обязательные. В 2016 году неотбытые работы были заменены на колонию-поселение. В 2017 году - третье уголовное дело, наказание 7 семь месяцев лишения свободы условно.

"Молодой, полный сил мужчина вел привычный, большей частью разгульный образ жизни, о чем свидетельствуют многочисленные штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения и другие аналогичные правонарушения. При этом великовозрастного сыночка продолжали содержать его родители-пенсионеры, что воспринималось мужчиной как нечто естественное. Разумеется, при таком образе жизни он не обзавелся ни имуществом, ни средствами, даже водительских прав у него не было. На вопросы судебных приставов о трудоустройстве пожимал плечами – не могу устроиться, нет работы, на предложение встать на учет в центр занятости, ответ был более философичным: еще не думал о таком варианте", - отметили в УФССП.