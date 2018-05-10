В Пермский край пришли заморозки: ожидается дождь со снегом

В Пермский край пришла непогода - по данным краевого МЧС сегодня в регионе ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом, передает корреспондент Накануне.RU.

Порывы ветра могут достигать 14 м/с, а температура воздуха ночью опустится до минус трех. Также в ведомстве предупреждают, что в ближайшие три дня местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1,-3°.

"Сохранится вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, возникновение ограничений в движении транспорта по всей территории Пермского края в связи с несоблюдением правил дорожного движения, неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия, погодными условиями – заморозки на поверхности почвы", - сообщают спасатели.