В День Победы в Зауралье в строительном вагончике заживо сгорели двое мужчин

В Кетовском районе Зауралья 9 мая около 2.00 случился пожар в СНТ "Комбинат" в расположенном там строительном вагончике.

После тушения пожарные обнаружили тела двоих мужчин, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Личности погибших в данный момент устанавливаются.

"Признаков, указывающих на насильственный характер смерти погибших, к настоящему времени не установлено. Предварительными причинами возгораний могло быть неосторожное обращение с огнем при курении, нарушения в использовании электрооборудования", - добавили в СК.