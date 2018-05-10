Екатеринбуржцам назвали район с самой чистой водой

Специалисты "Водоканала" исследуют ежедневно более 2,5 тыс. проб на качество воды в Екатеринбурге. В апреле самая чистая вода оказалась в Кировском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

По данным "Водоканала", в апреле в Кировском районе было зафиксировано рекордно низкое значение показателя "цветность" - 7,92 град при нормативе 20,00 град. Кроме того, мутность воды оказалась ниже уровня определяемости.

Чкаловский район Екатеринбурга отличился самым низким показателем железа - при нормативе 0,3 мг на литр здесь зафиксировано 0,071 мг на литр. Специалисты также определили, что в Орджоникидзевском районе самое низкое значение показателя "марганец" - при допустимом значении 0,5 мг на литр – 0,085 мг на литр.