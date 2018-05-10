В Екатеринбурге ещё один высокопоставленный сотрудник полиции в нетрезвом состоянии попал в ДТП

В Екатеринбурге 8 мая на ул. Большакова произошло ДТП, в результате которого один из водителей врезался в припаркованную машину. По неподтвержденным официально данным, за рулём якобы был заместитель начальника УМВД по Екатеринбургу Владислав Сергеев. В результате аварии никто не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, водитель от от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

"Инспекторами ГИБДД на него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - пояснили в ведомстве. Кто именно был за рулём, официально в ГУ МВД пока не сообщают.

Напомним, что ранее заместитель начальника УГИБДД по Свердловской области Александр Юнусов также попал в ДТП, отказавшись от освидетельствования. В итоге заместитель начальника УГИБДД уволен из органов, как и сам руководитель ведомства Юрий Дёмин.