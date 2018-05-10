Пушков поглумился над Порошенко, "принявшим" капитуляцию Германии

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал сообщения, что украинский президент Петр Порошенко принял капитуляцию Германии.

Напомним, ранее на украинском телеканале "Прямой", который финансируется администрацией Порошенко, написали, что олигарх участвовал в подписании акта капитуляции Германии. Сам он заявил, что нацизм якобы "одолел прежде всего украинский солдат", а его выступление стало уже привычной антироссийской речью.

Ситуацию прокомментировал Алексей Пушков.

"Укро-СМИ сообщают: Порошенко присутствовал при подписании акта капитуляции Германии! Из этой несомненной сенсации следует, что ему сегодня как минимум 93-95 лет. Это также подтверждает его тезис, что "древнеукраинские князья" издавна оказывали решающее влияние на судьбы Европы", - написал сенатор в своем Твиттере.

Напомним, ранее Пушков призывал Порошенко уйти в отставку.