В Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске в Бессмертном полку пронесли портрет Сталина

В трех городах Югры в шествии Бессмертного полка участники пронесли портрет Иосифа Сталина, передает корреспондент Накануне.RU.

"Никто не забыт, ничто не забыто. Сегодня жители Сургута, Нефтеюганска и Нижневартовска пришли на акцию Бессмертный полк с портретами Иосифа Сталина", - сообщил в группе, посвященной установке в Сургуте бюста Генералиссимуса Победы, инициатор появления монумента, Денис Ханьжин.

Напомним, в Сургуте в полку прошлись 20 тыс. человек, всего по округу власти ожидали до 100 тыс. участников.

Добавим, 15 сентября 2016 г. горожане установили бюст Сталина на набережной реки Обь. Монумент появился на народные пожертвования. Мэрия Сургута посчитала установку незаконной, и добилась сноса. Сейчас возводят памятник жертвам политических репрессий.

После того, как бюст снесли, в администрации заявили, что вернут монумент только в том случае, если инициаторы его установки докажут свое право собственности и оплатят хранение после сноса. Общественники обратились с просьбой к главе города Вадиму Шувалову вернуть монумент и поучаствовать в его открытии в День Победы.