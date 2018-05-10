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"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
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В Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске в Бессмертном полку пронесли портрет Сталина
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Югра Бессмертный полк Сталин (2018) | Фото: vk.com, Денис Ханьжин

В трех городах Югры в шествии Бессмертного полка участники пронесли портрет Иосифа Сталина, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Никто не забыт, ничто не забыто. Сегодня жители Сургута, Нефтеюганска и Нижневартовска пришли на акцию Бессмертный полк с портретами Иосифа Сталина", - сообщил в группе, посвященной установке в Сургуте бюста Генералиссимуса Победы, инициатор появления монумента, Денис Ханьжин.

Напомним, в Сургуте в полку прошлись 20 тыс. человек, всего по округу власти ожидали до 100 тыс. участников.

Югра Бессмертный полк Сталин(2018)|Фото: vk.com, Денис Ханьжин

Добавим, 15 сентября 2016 г. горожане установили бюст Сталина на набережной реки Обь. Монумент появился на народные пожертвования. Мэрия Сургута посчитала установку незаконной, и добилась сноса. Сейчас возводят памятник жертвам политических репрессий.

Югра Бессмертный полк Сталин(2018)|Фото: vk.com, Денис Ханьжин

После того, как бюст снесли, в администрации заявили, что вернут монумент только в том случае, если инициаторы его установки докажут свое право собственности и оплатят хранение после сноса. Общественники обратились с просьбой к главе города Вадиму Шувалову вернуть монумент и поучаствовать в его открытии в День Победы.

Югра Бессмертный полк Сталин(2018)|Фото: vk.com, Денис Ханьжин

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10.05.2018 07:42 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин
09:42 Екб


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В Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске в Бессмертном полку пронесли портрет Сталина
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