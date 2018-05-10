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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
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"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Обнаружено тело двухлетнего мальчика, пропавшего в Бурятии
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

Тело двухлетнего мальчика, пропавшего 6 мая в Иволгинском районе Бурятии, обнаружено на острове реки Селенга, сообщили Накануне.RU в региональном следственном управлении СКР.
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"Сегодня утром в правоохранительные органы позвонил житель села Старое Татаурово Прибайкальского района, который сообщил, что во время рыбалки на острове реки Селенги неподалеку от населенного пункта в воде обнаружил маленького ребенка", - сообщил в ведомстве.

К месту происшествия сразу были направлены участники следственно-оперативной группы, которые осмотрели тело малыша. Уточняется, что ребенок был опознан по предметам одежды и внешним данным.

В ближайшее время по уголовному делу будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти мальчика.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница пригородного ДНТ "Эдэм" пошла в гости к своей сестре и около ее дома оставила своего 2-летнего ребенка играть с другими детьми на улице. Пробыв в гостях около 20 минут, женщина вышла наружу, но сына нигде не было. Другие дети не заметили, когда и куда ушел мальчик. Возбуждено уголовное дело по статье "похищение заведомо несовершеннолетнего".

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10.05.2018 07:36 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:36 Екб


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Обнаружено тело двухлетнего мальчика, пропавшего в Бурятии
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