Обнаружено тело двухлетнего мальчика, пропавшего в Бурятии

Тело двухлетнего мальчика, пропавшего 6 мая в Иволгинском районе Бурятии, обнаружено на острове реки Селенга, сообщили Накануне.RU в региональном следственном управлении СКР.

"Сегодня утром в правоохранительные органы позвонил житель села Старое Татаурово Прибайкальского района, который сообщил, что во время рыбалки на острове реки Селенги неподалеку от населенного пункта в воде обнаружил маленького ребенка", - сообщил в ведомстве.

К месту происшествия сразу были направлены участники следственно-оперативной группы, которые осмотрели тело малыша. Уточняется, что ребенок был опознан по предметам одежды и внешним данным.

В ближайшее время по уголовному делу будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти мальчика.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница пригородного ДНТ "Эдэм" пошла в гости к своей сестре и около ее дома оставила своего 2-летнего ребенка играть с другими детьми на улице. Пробыв в гостях около 20 минут, женщина вышла наружу, но сына нигде не было. Другие дети не заметили, когда и куда ушел мальчик. Возбуждено уголовное дело по статье "похищение заведомо несовершеннолетнего".