СМИ: Дворкович может возглавить "Сколково"

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев предложил и. о. вице-премьера Аркадию Дворковичу возглавить фонд "Сколково". Дворковича, напомним, не было в списке кандидатов в состав нового кабинета министров.

О поступившем предложении "Ведомостям" рассказали несколько федеральных чиновников. Бессменным руководителем фонда "Сколково" с момента создания был владелец "Реновы" Виктор Вексельберг. Сейчас он совмещает две должности: президента и сопредседателя совета фонда. Конкретная должность, которую может занять Дворкович, пока не обсуждалась, говорит его знакомый.

Как сообщало Накануне.RU, депутаты Госдумы утвердили кандидатуру Медведева на пост председателя Правительства РФ.