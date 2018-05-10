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09.05.2018
общество  |  комментариев: 4
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 8


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
10.05.2018 07:30 Мск (09:30 Екб)
политика | В России
СМИ: Дворкович может возглавить "Сколково"
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Аркадий Дворкович, Екатеринбург, ЭКСПО 2025 (2018) | Фото: Накануне.RU

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев предложил и. о. вице-премьера Аркадию Дворковичу возглавить фонд "Сколково". Дворковича, напомним, не было в списке кандидатов в состав нового кабинета министров.

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О поступившем предложении "Ведомостям" рассказали несколько федеральных чиновников. Бессменным руководителем фонда "Сколково" с момента создания был владелец "Реновы" Виктор Вексельберг. Сейчас он совмещает две должности: президента и сопредседателя совета фонда. Конкретная должность, которую может занять Дворкович, пока не обсуждалась, говорит его знакомый.

Как сообщало Накануне.RU, депутаты Госдумы утвердили кандидатуру Медведева на пост председателя Правительства РФ.

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10.05.2018 07:30 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:30 Екб


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СМИ: Дворкович может возглавить "Сколково"
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