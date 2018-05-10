Стоимость барреля Brent превысила $77

Стоимость барреля нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне превысила отметку $77 впервые с ноября 2014 г.

Рост цен на нефть наблюдается на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном.

"В краткосрочном периоде казалось, что влияние возросших геополитических опасений на сырьевые рынки было ограниченным. Но это не конец истории", — приводит Reuters слова старшего специалиста Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фуджито.

Вместе с тем стоимость барреля нефти марки WTI, торгующейся на Нью-Йоркской товарной бирже, по итогам торговой сессии в среду увеличилась на $2,08 (3,01%), достигнув $71,14, сообщает ТАСС. Это самый крупный показатель стоимости нефти за последние 3,5 года.