ВВС Израиля нанесли удары по десяткам иранских объектов в Сирии

Израильские военно-воздушные силы в результате авиаударов по Сирии уничтожили радиолокационную станцию и склад боеприпасов. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

Ранее сообщалось, что сирийские системы ПВО сбили десятки израильских ракет. Противовоздушная оборона сирийской армии начала отражать ракетную атаку Израиля вскоре после того, как израильские военные заявили о запуске 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот со стороны Сирии, передает РТ.

"Армия обороны Израиля атаковала десятки военных объектов, принадлежащих иранским силам "Аль-Кудс", на территории Сирии", - отмечается в документе. Также отмечается, что все израильские самолеты, участвовавшие в нанесении ударов по целям, вернулись на базы. "Все наши самолеты безопасно вернулись на базы", - говорится в коммюнике Армии, распространенном в четверг.

В свою очередь официальный представитель Армии обороны страны Джонатан Конрикус сообщил журналистам, что Израиль проинформировал Россию перед нанесением ударов в Сирии.

"Израиль проинформировал Россию перед ударами в Сирии", - сказал он. Между военными Израиля и РФ с 2015 года налажен механизм по деконфликтизации, передает ТАСС.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин провел переговоры в Москве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы обсуждалась ситуация в регионе и способы снятия напряженности. Перед встречей с Нетаньяху Путин проконсультировался с Совбезом по ситуации.