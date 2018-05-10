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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
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от издателя  |  комментариев: 8


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
10.05.2018 07:14 Мск (09:14 Екб)
политика | За рубежом
ВВС Израиля нанесли удары по десяткам иранских объектов в Сирии
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авиаудары, Сирия, «Исламское государство» (2014) | Фото: Reuters

Израильские военно-воздушные силы в результате авиаударов по Сирии уничтожили радиолокационную станцию и склад боеприпасов. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

Ранее сообщалось, что сирийские системы ПВО сбили десятки израильских ракет. Противовоздушная оборона сирийской армии начала отражать ракетную атаку Израиля вскоре после того, как израильские военные заявили о запуске 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот со стороны Сирии, передает РТ.

"Армия обороны Израиля атаковала десятки военных объектов, принадлежащих иранским силам "Аль-Кудс", на территории Сирии", - отмечается в документе. Также отмечается, что все израильские самолеты, участвовавшие в нанесении ударов по целям, вернулись на базы. "Все наши самолеты безопасно вернулись на базы", - говорится в коммюнике Армии, распространенном в четверг.

В свою очередь официальный представитель Армии обороны страны Джонатан Конрикус сообщил журналистам, что Израиль проинформировал Россию перед нанесением ударов в Сирии.

"Израиль проинформировал Россию перед ударами в Сирии", - сказал он. Между военными Израиля и РФ с 2015 года налажен механизм по деконфликтизации, передает ТАСС.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин провел переговоры в Москве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы обсуждалась ситуация в регионе и способы снятия напряженности. Перед встречей с Нетаньяху Путин проконсультировался с Совбезом по ситуации.

 

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10.05.2018 07:14 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:14 Екб


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ВВС Израиля нанесли удары по десяткам иранских объектов в Сирии
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