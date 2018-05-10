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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;
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Новости
10.05.2018 06:24 Мск (08:24 Екб)
политика
Медведев не намерен приостанавливать членство в "Единой России"
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Владимир Путин, Дмитрий Медведев, единая россия (2017) | Фото: sputnik

Председатель правительства Дмитрий Медведев "не вправе быть членом политической партии", если он состоит в рядах какой-либо партии, то "обязан приостановить свое членство на срок осуществления полномочий" премьера.
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Соответствующий законопроект внесла в Госдуму фракция "Справедливой России" 8 мая — в тот же день, когда Госдума обсуждала кандидатуру в премьер-министры. "Как вы к этому относитесь?" — спросил у Медведева лидер справороссов Сергей Миронов, пояснив, что членство премьера в "партии, чья фракция в Госдуме имеет конституционное большинство, является нарушением принципа разделения властей", ведь это позволяет главе правительства "контролировать одну из палат Федерального собрания". "Я отношусь к этому отрицательно",— ответил Дмитрий Медведев, сославшись на опыт большинства стран, где "во главе партий стоят руководители", которые "в той или иной степени участвуют в формировании правительства". Чтобы принять закон, нужно заручиться поддержкой как минимум 226 из 450 депутатов. В "Справедливой России" их всего 23 человека.

Тем временем, порция указов президента, касающихся кадрового состава правительства и администрации президента, может появиться уже в ближайшие выходные. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что не знает, сильными ли будут изменения в структуре администрации президента, пишет газета "Коммерсант".

Как сообщало Накануне.RU, ранее на пленарном заседании депутаты Госдумы поддержали кандидатуру Медведева на должность премьер-министра страны. "За" него проголосовали 374 депутата.

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10.05.2018 06:24 Мск | Денис Линов
08:24 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.05.2018 15:00 Мск
"Эсеры" в Госдуме предлагают сделать премьер-министра РФ беспартийным








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Медведев не намерен приостанавливать членство в "Единой России"
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