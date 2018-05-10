Медведев не намерен приостанавливать членство в "Единой России"

Председатель правительства Дмитрий Медведев "не вправе быть членом политической партии", если он состоит в рядах какой-либо партии, то "обязан приостановить свое членство на срок осуществления полномочий" премьера.

Соответствующий законопроект внесла в Госдуму фракция "Справедливой России" 8 мая — в тот же день, когда Госдума обсуждала кандидатуру в премьер-министры. "Как вы к этому относитесь?" — спросил у Медведева лидер справороссов Сергей Миронов, пояснив, что членство премьера в "партии, чья фракция в Госдуме имеет конституционное большинство, является нарушением принципа разделения властей", ведь это позволяет главе правительства "контролировать одну из палат Федерального собрания". "Я отношусь к этому отрицательно",— ответил Дмитрий Медведев, сославшись на опыт большинства стран, где "во главе партий стоят руководители", которые "в той или иной степени участвуют в формировании правительства". Чтобы принять закон, нужно заручиться поддержкой как минимум 226 из 450 депутатов. В "Справедливой России" их всего 23 человека.

Тем временем, порция указов президента, касающихся кадрового состава правительства и администрации президента, может появиться уже в ближайшие выходные. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что не знает, сильными ли будут изменения в структуре администрации президента, пишет газета "Коммерсант".

Как сообщало Накануне.RU, ранее на пленарном заседании депутаты Госдумы поддержали кандидатуру Медведева на должность премьер-министра страны. "За" него проголосовали 374 депутата.