В ХМАО мужчине предъявили обвинение в убийстве 20-летней давности

В ХМАО предъявлено обвинение мужчине, совершившему более 20 лет назад убийство женщины.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, 31 мая 1996 года 36-летняя жительница Урая была обнаружена мертвой в своей квартире. Женщину жестоко убили – на ее теле нашли ножевые ранения, а на шее крепким узлом были завязаны колготки. Из квартиры потерпевшей пропали золотые украшения.

На первоначальном этапе расследования выяснилось, что убийство организовал ее сожитель, который нанял в качестве исполнителей двух своих знакомых, заплатив им на двоих около 30 млн руб. (по курсу ЦБ 1996 года). Личности фигурантов были установлены, однако задержать их по горячим следам удалось не всех - организатор убийства и второй исполнитель скрылись от следствия.

Между тем, в 2018 году второй исполнитель убийства был задержан в Курской области. Мужчина этапирован в ХМАО и дал признательные показания. Следователи предъявили ему обвинения в убийстве и краже. Обвиняемый заключен под стражу.

По словам злоумышленника, всё это время он скрывался от правоохранительных органов по поддельному паспорту, а также регулярно менял места жительства. Второй исполнитель убийства ранее был приговорен к 11 годам лишения свободы. В настоящее время продолжается розыск организатора преступления - Исмаилова Намира Аманалаховича.