Бастрыкин поручил взять на контроль проверку обрушения потолка на школьницу в Подмосковье

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства проконтролировать ход и результаты проверки по факту обрушения фрагмента потолка на 15-летнюю школьницу.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, инцидент произошел в одном из аварийных домов в Московской области. В эфире программы одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о семьях, проживающих в ветхом многоквартирном доме в Подмосковье. По данным журналистов, на 15-летнюю девочку обрушился фрагмент потолка, после чего ребенка пришлось госпитализировать с травмой головы. Жертвой обрушения чуть не стал и другой ребенок, проживающий в разрушающемся строении.

При этом жильцы неоднократно обращались к коммунальщикам с жалобами на трещины в стенах, однако в ответ слышали, что дом находится в удовлетворительном состоянии. Между тем по данным СМИ, дом был признан аварийным ещё в 2011 году, но до сих пор жильцов не расселили.