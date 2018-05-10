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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;
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Новости
10.05.2018 04:08 Мск (06:08 Екб)
происшествия | Центральный ФО
Бастрыкин поручил взять на контроль проверку обрушения потолка на школьницу в Подмосковье
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства проконтролировать ход и результаты проверки по факту обрушения фрагмента потолка на 15-летнюю школьницу.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР, инцидент произошел в одном из аварийных домов в Московской области. В эфире программы одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о семьях, проживающих в ветхом многоквартирном доме в Подмосковье. По данным журналистов, на 15-летнюю девочку обрушился фрагмент потолка, после чего ребенка пришлось госпитализировать с травмой головы. Жертвой обрушения чуть не стал и другой ребенок, проживающий в разрушающемся строении.

При этом жильцы неоднократно обращались к коммунальщикам с жалобами на трещины в стенах, однако в ответ слышали, что дом находится в удовлетворительном состоянии. Между тем по данным СМИ, дом был признан аварийным ещё в 2011 году, но до сих пор жильцов не расселили.

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10.05.2018 04:08 Мск | Денис Линов
06:08 Екб


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Бастрыкин поручил взять на контроль проверку обрушения потолка на школьницу в Подмосковье
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