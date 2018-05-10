Ученые создали лекарство от алкоголизма

Американские ученые создали и испытали первое экспериментальное лекарство от алкоголизма.

Специалистам удалось полностью отучить от тяги к спиртному крыс и червей. По словам биологов, существуют и другие экспериментальные лекарства от алкоголизма, однако все они действуют на человека слабо и имеют сильные побочные эффекты.

Вещество JVW-1034, о котором идет речь, воздействует на другую цепочку нейронов, и поэтому не имеет подобных минусов.

Ранее специалисты выяснили, что алкоголизм развивается не из-за слабой воли человека, а из-за наличия определенных мутаций в генах, отвечающих за переработку этанола, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в России количество потребляемого алкоголя на душу населения сократилось почти на 40% с 2006 года.