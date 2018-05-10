Вашингтон готовит новые санкции против Ирана

Американский президент Дональд Трамп готов ввести новые санкции в отношении Ирана.

Как сообщила пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс, это может произойти на следующей неделе.

"Мы на 100% привержены делу обеспечения того, чтобы у Ирана не было ядерного оружия", — сказала Сандерс, отметив, что Вашингтон продолжат политику максимального давления на Иран, и будет вводить "огромные санкции", сообщает Газета.ru.

Напомним, 8 мая американский лидер Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о возможном начале войны в случае, если его американский коллега Дональд Трамп примет решение выйти из ядерной сделки с Ираном.