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09.05.2018
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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;
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Новости
10.05.2018 02:12 Мск (04:12 Екб)
общество | В России | Крым
Завершено строительство автодорожной части Крымского моста
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мост через Керченский пролив, Керченский мост (2016) | Фото: rosavtodor.ru

Компания "Стройгазмонтаж" завершила строительство автодорожной части Крымского моста.
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Согласно итоговому акту, предъявленная к приемке автодорожная часть моста выполнена в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов, подготовлена подрядчиком к вводу в эксплуатацию и принята заказчиком.

"Компания "Стройгазмонтаж" выполнила свои обязательства по первому этапу госконтракта на высоком профессиональном уровне — с требуемым качеством, в установленную смету и со значительным опережением контрактного срока, вместо декабря 2018 года строительно-монтажные работы по автодорожному мосту завершены к началу мая", — отметил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков.

По его словам, сейчас завершается подготовка к открытию движения по новому участку федеральной автодороги А-290 — по Крымскому мосту. Открытие объекта запланировано на вторую половину мая.

За оставшееся время дорожникам предстоит завершить обустройство готовой дороги дорожными знаками, а службам эксплуатации — обеспечить комплексную готовность всех систем и подразделений для безопасного движения по новой автодороге.

Одновременно "Стройгазмонтаж" продолжает строительно-монтажные работы по второму этапу госконтракта — железнодорожной части Крымского моста, которая должна быть сдана в декабре 2019 года, сообщат РИА "Новости".

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10.05.2018 02:12 Мск | Денис Линов
04:12 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.04.2018 03:26 Мск
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Ранее 13.04.2018 11:52 Мск
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Завершено строительство автодорожной части Крымского моста
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