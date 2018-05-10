Завершено строительство автодорожной части Крымского моста

Компания "Стройгазмонтаж" завершила строительство автодорожной части Крымского моста.

Согласно итоговому акту, предъявленная к приемке автодорожная часть моста выполнена в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов, подготовлена подрядчиком к вводу в эксплуатацию и принята заказчиком.

"Компания "Стройгазмонтаж" выполнила свои обязательства по первому этапу госконтракта на высоком профессиональном уровне — с требуемым качеством, в установленную смету и со значительным опережением контрактного срока, вместо декабря 2018 года строительно-монтажные работы по автодорожному мосту завершены к началу мая", — отметил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков.

По его словам, сейчас завершается подготовка к открытию движения по новому участку федеральной автодороги А-290 — по Крымскому мосту. Открытие объекта запланировано на вторую половину мая.

За оставшееся время дорожникам предстоит завершить обустройство готовой дороги дорожными знаками, а службам эксплуатации — обеспечить комплексную готовность всех систем и подразделений для безопасного движения по новой автодороге.

Одновременно "Стройгазмонтаж" продолжает строительно-монтажные работы по второму этапу госконтракта — железнодорожной части Крымского моста, которая должна быть сдана в декабре 2019 года, сообщат РИА "Новости".