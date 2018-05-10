Место встречи с Ким Чен Ыном станет известно через три дня - Трамп

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном не будет проходить в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Точное место глава Белого дома объявит в течение трех дней. "Это будет не там. Мы объявим об этом (месте — прим. ред.) в течение трех дней", — сказал Трамп. Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что саммит США и КНДР продлится один день. В рамках исторического мероприятия запланирована однодневная встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа.

Между тем, Ким Чен Ын заявил, что встреча с президентом США станет шагом к позитивному развитию ситуации на Корейском полуострове. Лидер КНДР таким образом впервые признал, что встреча с президентом США будет осуществлена.

Ожидается, что саммит пройдет после 22 мая — после того, как Трамп примет в Вашингтоне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, президентская канцелярия Южной Кореи опровергла сообщения американской прессы о том, что контингент Пентагона, размещённый в стране, может быть сокращён.