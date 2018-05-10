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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;
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Новости
10.05.2018 02:08 Мск (04:08 Екб)
политика | За рубежом
Место встречи с Ким Чен Ыном станет известно через три дня - Трамп
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Ким Чен Ын (2017) | Фото: newsnn.ru

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном не будет проходить в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.
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Точное место глава Белого дома объявит в течение трех дней. "Это будет не там. Мы объявим об этом (месте — прим. ред.) в течение трех дней", — сказал Трамп. Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что саммит США и КНДР продлится один день. В рамках исторического мероприятия запланирована однодневная встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа.

Между тем, Ким Чен Ын заявил, что встреча с президентом США станет шагом к позитивному развитию ситуации на Корейском полуострове. Лидер КНДР таким образом впервые признал, что встреча с президентом США будет осуществлена.

Ожидается, что саммит пройдет после 22 мая — после того, как Трамп примет в Вашингтоне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, президентская канцелярия Южной Кореи опровергла сообщения американской прессы о том, что контингент Пентагона, размещённый в стране, может быть сокращён.

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10.05.2018 02:08 Мск | Денис Линов
04:08 Екб


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Место встречи с Ким Чен Ыном станет известно через три дня - Трамп
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