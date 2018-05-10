В Москве ответили на высылку российских репортеров с Украины

Высылка с Украины журналистов Первого канала и ВГТРК — это несоблюдение международных договоренностей.

Об этом сообщили в российском посольстве в Киеве. "Подобными действиями Украина грубо нарушила взятые на себя международные обязательства по обеспечению журналистской деятельности, свободы слова, выражения взглядов и убеждений в рамках многосторонних соглашений", — сказали в диппредставительстве.

В своем заявлении дипломаты сослались на пункты Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Москва призвала Киев предпринять меры по предотвращению действий, которые ухудшают диалог между странами, сообщает ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, 9 мая СБУ выслала с Украины спецкорреспондентов, которые были командированы в Киев для подготовки сюжетов о праздновании Дня Победы.