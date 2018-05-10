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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;
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В Москве ответили на высылку российских репортеров с Украины
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(2012) | Фото:marganetz.wordpress.com

Высылка с Украины журналистов Первого канала и ВГТРК — это несоблюдение международных договоренностей.
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Об этом сообщили в российском посольстве в Киеве. "Подобными действиями Украина грубо нарушила взятые на себя международные обязательства по обеспечению журналистской деятельности, свободы слова, выражения взглядов и убеждений в рамках многосторонних соглашений", — сказали в диппредставительстве.

В своем заявлении дипломаты сослались на пункты Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Москва призвала Киев предпринять меры по предотвращению действий, которые ухудшают диалог между странами, сообщает ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, 9 мая СБУ выслала с Украины спецкорреспондентов, которые были командированы в Киев для подготовки сюжетов о праздновании Дня Победы.

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10.05.2018 01:24 Мск | Денис Линов
03:24 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.05.2018 13:10 Мск
СБУ выслала с Украины двух российских журналистов








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В Москве ответили на высылку российских репортеров с Украины
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