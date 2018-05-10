В Москве совершено нападение на посольство Латвии

На посольство Латвии в Москве совершено нападение.

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Диппредставительство атаковано дымовыми шашками. Предположительно, правонарушение совершили сторонники запрещенной в России Национал-большевистской партии. Правоохранительные органы задержали двух человек.

Нападавшие пытались выразить протест против задержания латвийского политика и правозащитника Владимира Линдермана, который выступает за сохранение в Латвии преподавания на русском языке.

Линдермана задержали 8 мая в рамках уголовного процесса против бывшего депутата Европарламента, лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок. Она в свою очередь стала фигурантом дела после вселатвийского родительского собрания, в котором участвовали более 900 человек. Как считает полиция, во время публичного мероприятия, возможно, осуществлялись какие-либо противоправные действия, сообщает Lenta.ru.