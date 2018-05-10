Стало известно имя ветерана, за которого заступился Путин

Названо имя ветерана, которого президент Владимир Путин не дал оттеснить сотрудникам ФСО после парада Победы в Москве.

Им оказался генерал-майор Дмитрий Сыркашев, участвовавший в штурме Кенигсберга, сообщает "РЕН ТВ".

По словам ветерана, во время парада сидел за спиной Владимира Путина. "Когда он только пришел, он обошел всех, поздоровался. Там были и другие ветераны. Он выступал с трибуны. А потом пошли к Могиле Неизвестного Солдата. Я ушел немного вперед", — рассказал Сыркашев.

Генерал-майор Дмитрий Сыркашев — кавалер ордена Красной Звезды. Он воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Смоленска и штурме Кенигсберга, сообщает РИА "Новости".

Напомним, охрана президента России Владимира Путина жестко оттеснила ветерана, который направился к главе государства в момент, когда процессия высокопоставленных чиновников шествовала по Красной площади к Могиле неизвестного солдата.