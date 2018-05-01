Парламент Армении не смог избрать нового премьер-министра. Единственный кандидат Никол Пашинян получил 45 голосов при необходимых 53.

В зале присутствовали 103 депутата, против главы фракции "Елк" ("Исход") проголосовали 56 депутатов, Пашинян не получил поддержки правящей Республиканской партии Армении.

"Учитывая угрозы в случае отклонения нашей страны от существующего политического курса, рассматривая судьбоносные угрозы в случае его избрания на пост премьера, Республиканская партия заявляет, что мы признаем победу народного движения, мы согласны с критикой о социально-экономической ситуации в стране, мы считаемся с народным движением и ответили на это отставкой премьера Сержа Саргсяна. Мы будем голосовать против кандидатуры Пашиняна во избежание видимых угроз, большой волны нестабильности", - приводит слова руководителя парламентской фракции Республиканской партии Ваграма Багдасаряна "Интерфакс".

Согласно конституции, через семь дней должны быть проведены новые выборы премьер-министра. Кандидатов во втором туре должны выдвигать уже не отдельные фракции, а как минимум одна треть от общего числа депутатов, отмечает РИА Новости. Если главу правительства не изберут и во второй раз, то это приведет к автоматическому роспуску Национального собрания.

Как сообщало Накануне.RU, Пашинян 17 апреля объявил о "бархатной, народной и мирной революции" в Армении и о кампании гражданского неповиновения. После в Ереване возобновились шествия протестующих против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Саргсян в итоге подал в отставку.