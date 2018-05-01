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Парламент Армении не смог избрать нового премьер-министра

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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
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от издателя  |  комментариев: 1


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
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Новости
01.05.2018 20:49 Мск (22:49 Екб)
политика | В бывшем СССР
Парламент Армении не смог избрать нового премьер-министра
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Никол Пашинян, протесты, Армения (2018) | Фото: armeniasputnik.am

Парламент Армении не смог избрать нового премьер-министра. Единственный кандидат Никол Пашинян получил 45 голосов при необходимых 53.

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В зале присутствовали 103 депутата, против главы фракции "Елк" ("Исход") проголосовали 56 депутатов, Пашинян не получил поддержки правящей Республиканской партии Армении.

"Учитывая угрозы в случае отклонения нашей страны от существующего политического курса, рассматривая судьбоносные угрозы в случае его избрания на пост премьера, Республиканская партия заявляет, что мы признаем победу народного движения, мы согласны с критикой о социально-экономической ситуации в стране, мы считаемся с народным движением и ответили на это отставкой премьера Сержа Саргсяна. Мы будем голосовать против кандидатуры Пашиняна во избежание видимых угроз, большой волны нестабильности", - приводит слова руководителя парламентской фракции Республиканской партии Ваграма Багдасаряна "Интерфакс".

Согласно конституции, через семь дней должны быть проведены новые выборы премьер-министра. Кандидатов во втором туре должны выдвигать уже не отдельные фракции, а как минимум одна треть от общего числа депутатов, отмечает РИА Новости. Если главу правительства не изберут и во второй раз, то это приведет к автоматическому роспуску Национального собрания.

Как сообщало Накануне.RU, Пашинян 17 апреля объявил о "бархатной, народной и мирной революции" в Армении и о кампании гражданского неповиновения. После в Ереване возобновились шествия протестующих против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Саргсян в итоге подал в отставку.

Другие новости по темам: выборы премьера Армении, Парламент Армении, Елк, Никол Пашинян, Саркисян
01.05.2018 20:49 Мск | Армения | информационная служба Накануне.RU
22:49 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.05.2018 19:07 Мск
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Ранее 01.05.2018 11:22 Мск
Пашинян заявил о намерении властей сорвать выборы премьера Армении

Ранее 30.04.2018 11:08 Мск
Лидер армянской оппозиции Пашинян официально выдвинут на пост премьер-министра страны








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Парламент Армении не смог избрать нового премьер-министра
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