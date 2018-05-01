К зданию парламента в Ереване стянули силы полиции

К зданию парламента Армении, где сегодня проходит спецзаседание по вопросу назначения премьер-министра, стянулись силы полиции. На прилегающей улице находятся не менее восьми автобусов с силовиками.



На улице Демирчана стоят около десятка легковых автомобилей с полицейскими и примерно 15 машин, в которых сидят мужчины крепкого телосложения в штатском, сообщает РБК. Движение по улице перекрыто.



Напомним, единственным зарегистрированным кандидатом оказался лидер протестов Никол Пашинян, выдвинутый тремя из четырех фракций. Правящая Республиканская партия Армении, не поддержавшая его, собственного кандидата не выставляла.