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Пханмунчжомская декларация: КНДР проскочила окно для возможного удара США Межкорейский саммит без преувеличения стал главным дипломатическим событием недели. Подготовка к мероприятию шла давно, высокопоставленная делегация Севера посетила церемонию открытия Олимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане, после этого интенсивная работа по подготовке визита Ким Чен Ына не прекращалась. В результате сегодня впервые глава КНДР ступал на другую сторону 38-й параллели.
28.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
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Новости
01.05.2018 19:07 Мск (21:07 Екб)
политика | В бывшем СССР
К зданию парламента в Ереване стянули силы полиции
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Никол Пашинян, протесты, Армения (2018) | Фото: armeniasputnik.am

К зданию парламента Армении, где сегодня проходит спецзаседание по вопросу назначения премьер-министра, стянулись силы полиции. На прилегающей улице находятся не менее восьми автобусов с силовиками.

На улице Демирчана стоят около десятка легковых автомобилей с полицейскими и примерно 15 машин, в которых сидят мужчины крепкого телосложения в штатском, сообщает РБК. Движение по улице перекрыто.

Напомним, единственным зарегистрированным кандидатом оказался лидер протестов Никол Пашинян, выдвинутый тремя из четырех фракций. Правящая Республиканская партия Армении, не поддержавшая его, собственного кандидата не выставляла.
Другие новости по темам: выборы премьера Армении, Ереван, парламент,
01.05.2018 19:07 Мск | Армения | информационная служба Накануне.RU
21:07 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.05.2018 11:22 Мск
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Ранее 30.04.2018 11:08 Мск
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К зданию парламента в Ереване стянули силы полиции
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